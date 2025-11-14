El adorable momento en que unos elefantes bebés corren a por sus biberones de leche en Kenia

Un tierno y sorprendente video ha captado el momento en que un grupo de crías de elefante rescatadas corre con entusiasmo hacia sus biberones durante la hora de la comida, en una escena que ha enternecido a miles de personas en redes.

Las imágenes fueron grabadas por Murray Luscombe, un sudafricano de 42 años profundamente apasionado por la vida silvestre desde su infancia, durante una visita al Sheldrick Wildlife Trust, un conocido santuario de Kenia especializado en la rehabilitación de elefantes huérfanos. Fascinado por la labor del centro, Murray no dudó en registrar el instante en el que los pequeños paquidermos, tras escuchar a los cuidadores, se lanzan a toda velocidad hacia la fila de biberones preparados para ellos.

El Sheldrick Wildlife Trust es una institución clave en la conservación de la fauna africana. Fundado a mediados del siglo XX por la célebre conservacionista Dame Daphne Sheldrick, el santuario ha rescatado y rehabilitado a cientos de elefantes que han perdido a sus familias debido a la caza furtiva, la sequía o los conflictos con humanos. Murray destacó la dedicación del equipo y el impacto de su labor: todos los animales del video son crías huérfanas que dependen completamente del cuidado especializado del fideicomiso y de sus experimentados cuidadores.

El propio Murray lo resumió así: "Todos los elefantes son huérfanos rescatados y están al cuidado del fideicomiso y de un equipo de cuidadores expertos".

La publicación del video provocó una oleada de reacciones emotivas entre los espectadores. Uno de ellos escribió: "¡Es algo tan hermoso!", mientras que otro quiso rendir homenaje a la fundadora del centro y comentó: "Daphne fue una mujer extraordinaria y una pionera en la conservación".