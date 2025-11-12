Una ballena jorobada salta a pocos metros de unos nadadores en un momento impresionante

Un grupo de nadadores vivió una experiencia tan impresionante como inesperada cuando una enorme ballena jorobada emergió del agua y saltó justo frente a ellos, levantando una espectacular cortina de agua salada que los empapó por completo.

La escena fue grabada en Tonga por Adam Stern, apneísta australiano y ocho veces poseedor del récord nacional de apnea, que trabaja como instructor de buceo en la zona. Stern consiguió capturar con su cámara el momento exacto en que el gigantesco mamífero marino rompía la superficie del océano a escasos metros de los bañistas, creando una imagen tan impactante como hermosa.

"¿Es este el mejor o el momento más aterrador de tu vida?", escribió Adam al compartir el vídeo en sus redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Los comentarios no tardaron en llegar. Uno de los usuarios bromeó: “No parecen estar aterrorizados”. Otro añadió entusiasmado: “¡Fue impresionante verlo desde el barco! ¡Un momento inolvidable, uno de muchos en este viaje!”. Un tercero confesó: “Verlo desde el barco fue aún más aterrador”.

El vídeo, que muestra la inmensidad de la ballena y la calma de los nadadores ante semejante aparición, se ha convertido en un ejemplo espectacular de la interacción respetuosa entre humanos y vida marina en su entorno natural.