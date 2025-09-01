Cogen un conejo como mascota para que su perro Dexter no se sienta solo y se vuelven inseparables

Lo que comenzó como una broma familiar terminó convirtiéndose en una de las historias más tiernas de internet: Dexter, un perro de Oahu (Hawái, EE. UU.), encontró en Leo, un conejo, a su mejor amigo.

Su dueña, Hannah Hooker, decidió llevar el conejo a casa para que Dexter, un cachorro de seis años, no se sintiera solo. Desde entonces, ambos han formado un vínculo entrañable que ha cautivado a miles en redes sociales.

El vídeo viral muestra cómo su relación pasó de los primeros encuentros cautelosos a compartir juegos, siestas y momentos de total complicidad.

"Pensamos que sería gracioso darle una mascota a nuestro perro, pero resultó ser la mejor decisión. Se sienten muy afortunados de llevarse tan bien", contó Hannah.

La inusual amistad ha derretido corazones en Instagram, donde un usuario comentó: "Estaba dando vueltas alrededor del perro, lo que significa que lo ama".