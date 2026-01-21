Un cuidador del zoológico muestra una sorprendente cantidad de pelo en un león marino

Un vídeo grabado en un zoológico de China se ha vuelto viral al mostrar a una cuidadora grabando a un león marino para demostrar el sorprendente grosor de su pelaje.

En las imágenes, la trabajadora del zoo tira suavemente de la pequeña cola del animal y desliza la mano hacia su cabeza. El gesto provoca que el pelo, completamente empapado, se erice de forma visible, dejando al descubierto la densidad de su abrigo natural. La escena fue grabada en Enjoyland Animal Kingdom, en la ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan.

A continuación, la cuidadora sostiene con delicadeza la barbilla del león marino, que responde sacando la lengua y posando ante la cámara en una escena tan curiosa como entrañable. El vídeo fue grabado el pasado 17 de diciembre.

Aunque a simple vista y cuando están mojados los leones marinos parecen tener una piel lisa y casi correosa, los expertos recuerdan que en realidad cuentan con un pelaje muy denso. Este está formado por una capa interna suave y aislante, junto a una capa externa de pelos más largos y resistentes al agua, conocidos como pelos de guarda.

Este sistema de doble capa cumple una función clave: ayuda a mantener la temperatura corporal del animal tanto dentro como fuera del agua, protegiéndolo del frío y del viento. A diferencia de las focas, que dependen en mayor medida de la grasa corporal para aislarse, los leones marinos confían mucho más en su pelaje, especialmente cuando pasan tiempo en tierra firme.

Además, los leones marinos mudan el pelo de forma periódica, renovando su abrigo para adaptarse a los cambios de estación. Durante estos procesos de muda, es habitual que el pelaje se vea más voluminoso o irregular, algo que suele llamar la atención de visitantes y cuidadores.

El vídeo no solo ha despertado ternura en redes sociales, sino que también ha servido para mostrar un detalle poco conocido de estos animales marinos: bajo su apariencia resbaladiza se esconde un sofisticado sistema natural de protección.