Dos osos pelean en Alaska por el mejor lugar para cazar salmón en una cascada

Un espectacular enfrentamiento entre osos pardos quedó registrado en Brooks Falls, Alaska, durante la migración anual del salmón. Este fenómeno natural reúne a decenas de estos animales, normalmente solitarios, en una intensa competencia por los mejores puntos de caza.

El fotógrafo Christopher Ang, de Nueva York, captó con su cámara la tensión del momento: osos girando, lanzándose unos contra otros y entrelazando sus poderosas patas en un despliegue de fuerza y dominio. Cada choque es breve pero feroz; a veces terminan en el agua, otras en violentas embestidas sobre la roca.

"Normalmente los osos pardos son muy territoriales, pero aquí la abundancia de salmón les obliga a convivir, aunque la rivalidad es enorme", explica Ang. "No puedes anticipar sus movimientos: uno se abalanza de repente, otro responde al instante. Es un caos total… hasta que todo se alinea y aparece el momento perfecto".

El fotógrafo asegura que capturar ese instante requiere paciencia, precisión y una concentración absoluta. Sus imágenes no solo muestran la imponente fuerza de los osos, sino también el delicado equilibrio de la naturaleza en Brooks Falls, donde instinto, oportunidad y pura energía salvaje se funden en un espectáculo irrepetible.