Un elefante embiste a un motorista en medio de una carretera de Sri Lanka

Recorrer Sri Lanka es una de esas experiencias que todo el mundo debería hacer al menos una vez en la vida. Un país repleto de templos, playas donde hacer surf y, por supuesto, una fauna de lo más variada. Conocido popularmente como "la lágrima de la India", ya es un destino turístico de moda.

Sin embargo, es importante recordar de vez en cuando que la vida salvaje y la civilización no son conceptos tan separados como se suele creer. Una lección que estos motoristas han aprendido para no olvidar jamás.

El usuario @yaboyseal ha compartido el momento exacto en el que un elefante se cruza por la carretera. Mientras el primer motorista se sorprende al verlo, el segundo es el que se lleva la peor parte. El animal no frena y va directo contra la moto, obligando al conductor a desviarse para esquivarlo en el último momento.

Por suerte, todo se ha quedado en un susto y no ha habido males mayores para ninguno de los implicados.

El motorista, con la adrenalina por las nubes. El elefante, tranquilo sigue su camino.