Un elefante roba una cámara y se pone a grabar

Un encuentro tan inesperado como entrañable dejó sin palabras a un fotógrafo de vida silvestre en el Parque Nacional Kruger, Sudáfrica.

Adesh Singh, apasionado de la naturaleza, presenció cómo un imponente elefante no solo inspeccionaba su equipo, sino que, con total naturalidad, tomó su cámara y comenzó a grabar imágenes de su propia manada. El resultado: unas tomas únicas, tan cómicas como fascinantes.

Entre las escenas más memorables, una hembra adulta se acerca al objetivo, lo observa con evidente desdén y luego gira la cabeza como si posara con actitud. Singh describe la experiencia como mágica, subrayando que los elefantes son "seres inteligentes y curiosos" que suelen investigar sin temor aquello que desconocen.

El fotógrafo recalca que jamás invade el espacio de los animales: prefiere esperar pacientemente hasta que sean ellos quienes se acerquen. "Los elefantes son increíbles. Fue un momento precioso, con un toque de humor. Esta gran hembra fue simplemente mágica", afirmó.

Las imágenes, aplaudidas en redes sociales, han sido calificadas de "hermosas" y "únicas". Muchos espectadores destacaron la ternura y la naturalidad con la que el elefante se convirtió, por unos instantes, en camarógrafo de su propia historia.

"Estuve quieto, con el motor apagado durante mucho tiempo. Fueron ellos quienes decidieron investigarnos, y en ningún momento los provocamos", explicó Singh, orgulloso de haber vivido un encuentro tan cercano y respetuoso con estos gigantes de la sabana.