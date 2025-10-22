Un gato salva a su dueña que estaba sufriendo convulsiones mientras dormía

Un gato llamado Bobby está siendo aclamado como un verdadero héroe por su dueña, una joven británica que asegura que el animal le ha cambiado la vida.

Issy Lewis, de 25 años y residente en Bedford (Reino Unido), sufre convulsiones desde hace años, pero nunca imaginó que su mejor aliado sería su gato. Según cuenta, los instintos naturales de Bobby han tenido un impacto transformador en su día a día, hasta el punto de ayudarla a anticipar y recuperarse de los episodios.

En uno de los momentos más emotivos que recuerda, Issy relata cómo Bobby se negó a moverse de su lado durante una convulsión. "Se quedó encima de mí hasta que terminó y se puso a hacer magdalenas durante unos tres minutos para despertarme", explica. "A veces me hace presiones con las patas en el pecho después de una convulsión. A eso le llamo su RCP postictal", bromea con ternura.

Lo más sorprendente, sin embargo, es que Bobby parece detectar cuándo se aproxima una crisis. En un vídeo compartido por Issy en redes sociales, puede verse al gato comportándose de forma inusual justo antes de que comience una convulsión. "Se le ve tocándose el pecho antes de que empiece el episodio", detalla la joven.

Después de cada crisis, Bobby adopta una actitud protectora: "Durmió detrás de mí toda la noche para asegurarse de que no me pusiera boca arriba. Normalmente duerme entre mis piernas, pero esa noche supo que era importante", cuenta Issy.

La joven insiste en que nunca entrenó al gato para reaccionar de esa manera. "No tengo nada que ver con su talento especial. Es simplemente algo que hace", afirma.

El vídeo, que rápidamente se ha vuelto viral, ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales, muchos de los cuales destacan la sensibilidad y el instinto de Bobby. Su historia es un recordatorio del poder del vínculo entre humanos y animales, y de cómo, a veces, la ayuda más inesperada puede venir envuelta en pelo y maullidos.