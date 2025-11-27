Unas hermanas rescatan a un cachorro atrapado en la basura en Filipinas tras el tifón Uwan

Dos hermanas protagonizaron un rescate tan angustioso como heroico al salvar a un cachorro que estaba a punto de morir tras quedar completamente enterrado bajo basura y arena después del paso del tifón Uwan en Filipinas.

Kimberly Procurador, vecina de Roxas City en Capiz, grabó el momento junto a su hermana Belou mientras ambas luchaban contrarreloj para liberar al pequeño animal. El vídeo, tan impactante como emotivo, muestra al cachorro apenas moviéndose, atrapado bajo una mezcla de restos, tierra y desechos arrastrados por la tormenta.

En las imágenes se ve a las hermanas cavando desesperadamente con las manos, retirando capa tras capa de arena y basura. Cada segundo cuenta: el cachorro está prácticamente inmóvil, incapaz de respirar, con solo un pequeño espacio de aire que se va cerrando por la presión de los escombros.

Tras varios momentos de tensión, finalmente consiguen sacar su diminuto cuerpo. El cachorro, cubierto de arena y completamente exhausto, tarda unos instantes en reaccionar, pero de pronto comienza a moverse y a respirar con más fuerza. Una vida salvada en el último segundo.

Kimberly decidió compartir el vídeo en TikTok, donde el rescate se volvió viral con más de 3.4 millones de visualizaciones y miles de comentarios agradeciendo la rapidez, valentía y compasión de las hermanas.

"Estaba atrapado en la basura y la arena, asfixiándose", contó Kimberly. "Fue muy desgarrador, pero pudimos llegar justo a tiempo".

El suceso ha emocionado a usuarios de todo el mundo, que han convertido a Kimberly y Belou en un ejemplo de humanidad en medio de las devastadoras consecuencias del tifón.