El intenso momento en que unos perros y un tiburón tienen un peligroso encontronazo en una playa

Mira este impactante vídeo en el que un perro, visiblemente asustado, corre hacia la orilla mientras un tiburón se aproxima peligrosamente a la costa.

Las imágenes aéreas fueron captadas por Lexo Aveleyra, piloto de drones, en Perth, Australia. Mientras sobrevolaba la zona, avistó a un tiburón tigre nadando cerca de la orilla y decidió seguir su recorrido con el dron.

El animal se desplazaba con total calma por aguas poco profundas cuando, de forma inesperada, se cruzó con una pequeña cachorra llamada Olive, que se encontraba en el agua junto a la playa.

El encuentro, tan breve como inquietante, probablemente asustó a ambos. Tanto el tiburón como la perra reaccionaron de inmediato y se alejaron el uno del otro lo más rápido posible.

Lexo explicó: "Ver esta escena en la pantalla de mi control remoto me dejó en shock y durante unos segundos perdí el encuadre. Supe al instante que acababa de capturar un momento realmente excepcional".

Más tarde, el piloto conoció a Olive y a su dueña, que se mostraron igual de sorprendidas y emocionadas al ver la grabación del inesperado encuentro.

Aveleyra recordó que los tiburones se encuentran en su hábitat natural y que entrar al océano, ya sea para nadar, surfear o pasear al perro, siempre implica una decisión personal. "Con o sin señales de advertencia, lo más importante es mantenerse alerta. Todos sabemos qué criaturas habitan el océano".

Su mensaje final es claro: "Respeta la naturaleza, mantente atento y toma siempre las precauciones necesarias.