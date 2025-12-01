Se lleva el susto de su vida cuando una serpiente le ataca desde detrás de una cortina en Bali

Mira este impactante vídeo en el que una serpiente se lanza de forma repentina contra un hombre, saliendo disparada desde detrás de una cortina justo en el momento en que él grababa al inesperado intruso.

Aleksei Isaychev, residente en Bali (Indonesia), se llevó un susto monumental cuando descubrió que una serpiente había entrado en su casa sin previo aviso. Sin embargo, pronto entendió el motivo de su presencia: el reptil había seguido el rastro de una rana que también se había colado en la vivienda.

En un principio, la serpiente tenía toda su atención puesta en el pequeño anfibio, pero la situación cambió por completo cuando Aleksei se acercó para observar qué estaba ocurriendo. En cuestión de segundos, el animal giró su cuerpo, cambió de objetivo y se lanzó directamente hacia él en un movimiento rápido y agresivo.

Afortunadamente, los reflejos de Aleksei fueron igual de rápidos y consiguió apartarse justo a tiempo, evitando el impacto por apenas unos centímetros. El momento quedó registrado en vídeo y, como era de esperar, no tardó en hacerse viral.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Un usuario comentó: "Mi alma casi se separa de mi cuerpo". Otro escribió: "Ya basta de internet por hoy". Y un tercero añadió: "¿Tienes alguna vida libre allí? Yo ya estaría en otro país".

El vídeo, además de generar millones de reproducciones, ha vuelto a poner sobre la mesa lo habitual que puede resultar encontrarse con fauna salvaje en ciertas zonas de Bali, un destino paradisíaco donde la convivencia con reptiles es parte del día a día.