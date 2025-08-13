La mascota perfecta para evitar los insectos en casa: Este es el camaleón con millones de visitas

El miedo a los insectos y demás bichos es uno de los más extendidos en todo el mundo. A fin de cuentas, a nadie le gusta recibir la visita de estos animales cuando se está tranquilamente descansando en casa. ¿La solución? Tener una mascota con hambre.

La usuaria de Instagram @shelbywalterr ha revolucionado la red social con su última publicación. En el reel, la creadora de contenido nos muestra su curiosa mascota: un camaleón. Pero, más allá de lo adorable que pueda parecer el reptil, la propia Shelby revela que es su mejor defensa contra los bichos.

En el vídeo, aparece una araña en el techo de la casa. Un chico alza la mascota a modo Simba en El rey león y lo acerca. La naturaleza hace el resto.

Así, el animal de compañía (llamada Mss. Margaret) se da un tentempié, mientras las personas en la casa respiran aliviados. "Si odias a los bichos, consigue un camaleón", dejaba claro Shelby en el vídeo.

El reel ha acumulado nada menos que 152 millones de visitas y los comentarios aplauden al reptil, que ya se ha convertido en toda una estrella de Instagram.