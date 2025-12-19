Momento desgarrador en el que un leopardo caza a un legendario guepardo

No te pierdas esta impactante y desgarradora grabación en la que un leopardo salvaje acaba con la vida de un guepardo anciano en plena naturaleza.

El vídeo, compartido por Alex Gikunda desde Kenia, muestra el momento en el que Nora, considerada la guepardo hembra más longeva conocida de la Reserva Nacional de Masái Mara, es atacada mortalmente por un leopardo.

Nora tenía alrededor de 13 años, una edad muy avanzada para su especie. A lo largo de su vida tuvo varias camadas, aunque solo uno de sus cachorros, un macho, logró alcanzar la independencia en 2016.

Además, era una de las pocas guepardos que permanecía como residente permanente en la reserva, un comportamiento poco habitual que hizo que su pérdida fuera especialmente dolorosa para los trabajadores y conservacionistas del parque.

Las imágenes no tardaron en generar reacciones en redes sociales. Un usuario comentó: "Nunca pensé que los grandes felinos llegaran a matarse entre ellos. La naturaleza no deja de sorprender".

Otro añadió: "¿Qué pasó con los cachorros de Nora? Es imposible no sentir pena. El ruido del motor quizá impidió que escuchara lo que estaba ocurriendo"