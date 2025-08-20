Su mujer vuelve del trabajo y el la espera con la sorpresa más adorable entre los brazos

En Crewe, Reino Unido, un gesto lleno de amor y ternura está conquistando internet. Scott Clarkson decidió dar a su esposa la sorpresa más emotiva de su vida: un cachorro rubio al que bautizó como Kodak.

El vídeo, que ya circula en redes sociales, comienza con Scott mirando a cámara mientras confiesa: "Acaba de llegar y mi mujer no tiene ni idea de que voy a sorprenderla con un cachorro". Pocos segundos después, la escena se vuelve pura emoción.

Al abrir la puerta de casa, su esposa se queda paralizada al ver al pequeño perrito moviendo la cola. Primero incredulidad, luego lágrimas de felicidad y, finalmente, un abrazo lleno de ternura. "Es tan adorable… lo amo", alcanza a decir mientras acaricia a su nuevo mejor amigo.

La reacción espontánea y sincera de la mujer ha conmovido a miles de usuarios que no han tardado en compartir el momento en sus redes sociales. “Esto es lo más puro que verás hoy” o "Necesitamos más sorpresas así en el mundo", son algunos de los comentarios que acompañan al vídeo.

La grabación concluye con Kodak correteando por el jardín de su nuevo hogar, dejando claro que acaba de convertirse en un miembro más de la familia.

Sin duda, una historia que demuestra cómo un pequeño gesto puede convertirse en un recuerdo inolvidable y en un fenómeno viral capaz de derretir corazones en todo el mundo.