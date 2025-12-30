La Navidad que no olvidarán en su vida: Reciben un regalo inesperado que los hace llorar

Una familia de Perth, en Australia, ha vivido una Navidad que difícilmente olvidará. En el centro del salón, una gran caja de color verde capta toda la atención mientras la madre observa expectante, el padre graba la escena y los niños se preparan para abrir el regalo.

Al levantar la tapa, la sorpresa es inmediata: de la caja sale un pequeño cachorro, provocando primero la incredulidad y después la emoción absoluta de los menores. El niño se queda paralizado unos segundos y la niña, al comprender lo que está ocurriendo, rompe a llorar sin poder contener las lágrimas.

El vídeo termina con ambos niños abrazando a su madre, todavía emocionados, mientras el nuevo miembro de la familia empieza a moverse por la habitación. Una escena sencilla y cotidiana que se ha convertido en un momento inolvidable y que ha emocionado a miles de personas en redes sociales