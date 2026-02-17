Un niño usa una excavadora para rescatar a un cachorro atrapado en un pozo de barro

Un niño se ha convertido en el inesperado héroe de un rescate que ya está dando la vuelta al mundo. Un vídeo grabado el pasado 6 de febrero en la provincia de Shandong, en China, muestra el angustioso momento en el que un perro queda atrapado en un estanque fangoso y cómo, contra todo pronóstico, es un menor quien logra ponerlo a salvo con la ayuda de maquinaria pesada.

Según se aprecia en las imágenes, el animal, que aparentemente estaba jugando en la zona, resbaló y terminó atrapado en un gran charco de lodo del que no podía salir por sus propios medios. Cuanto más intentaba moverse, más se hundía en el barro, generando una escena tan tensa como desesperante para quienes presenciaban la situación.

Ante la imposibilidad de acceder a pie sin correr el riesgo de quedar también atrapados, los presentes optaron por una solución tan insólita como efectiva: utilizar una excavadora para acercarse hasta el perro. En el vídeo se observa cómo el brazo de la máquina se extiende lentamente sobre el estanque mientras un niño, sentado con extremo cuidado sobre la pala, es bajado poco a poco hasta quedar a la altura del animal.

Con una calma sorprendente, el menor se inclina, consigue agarrar al perro y lo sujeta con firmeza mientras la excavadora eleva de nuevo el brazo, sacando a ambos del barro y devolviéndolos a terreno firme. El momento, que combina tensión y alivio en cuestión de segundos, termina con el perro a salvo y el niño convertido en protagonista absoluto de una escena que muchos ya califican de heroica.

El vídeo no ha tardado en viralizarse por la mezcla de riesgo, ingenio y ternura que transmite, y ha generado miles de reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios destacan la valentía del pequeño y la rápida reacción de quienes organizaron el rescate.