Pájaros alas de cera: las aves que se emborrachan al comer fruta fermentada

Cuando la fruta pasa por un proceso de fermentación (algo que, en muchas ocasiones, puede ocurrir de forma natural, sin necesidad de una intervención humana), parte de su azúcar se convierte en alcohol, de ahí que haya tantas bebidas alcohólicas cuya producción tenga como base una fruta, como es el caso del vino, la sidra o el pacharán. Por desgracia, esto es algo que los animales no saben, así que hay quienes se animan a comer frutos en cualquier estado, sin darse cuenta de que están ingiriendo una cantidad de alcohol excesiva que no serán capaces de procesar. Los pájaros alas de cera son unos de los más conocidos por su afición a las borracheras.

En España no podemos ver este espectáculo porque los pájaros alas de cera son autóctonos del norte del continente americano, pero hay muchas zonas de Canadá, EE.UU. y México en los que saben de sobra cómo tratar a estos pobres pajaritos borrachos. Muchos de ellos se marean tanto con el alcohol que acaban tumbándose en el suelo para esperar a que se les pase la confusión, y eso pone muy en riesgo sus vidas. Para que no sean cazados por otras especies o aplastados por vehículos o personas que no los vean, hay quienes se dedican a colocarlos en zonas seguras. Así, consiguen pasar la "resaca" hasta que recuperan plenamente la consciencia y el control de su cuerpo.

Como no podía ser de otra manera, hay usuarios de Twitter que ya han identificado al pájaro alas de cera como su animal espiritual, por su extraña costumbre de ingerir frutos y bayas que ya han empezado a fermentarse. Son tan numerosos que su comportamiento no parece suponer un riesgo para la supervivencia de su especie, así que algo nos dice que esa costumbre de cogerse una buena borrachera de vez en cuando no la van a cambiar.