Pensaba que un cocodrilo iba a comerse a su perrito pero se lleva una sorpresa

La dueña de una mascota en Miami, Florida, vivió un momento de auténtico pánico al creer que un caimán había entrado en la piscina de su casa y estaba a punto de atacar a su cachorro.

En las imágenes, captadas por la cámara Ring instalada en la vivienda, se ve cómo Pepper, el perro de la familia, camina tranquilamente alrededor de la piscina sin darse cuenta del supuesto peligro. Al verlo, Brenda, su dueña, empieza a gritar desesperada y corre hacia el animal para intentar ponerlo a salvo, convencida de que el reptil va a abalanzarse sobre él.

Mientras la tensión aumenta, se escucha a su esposo intentando calmarla y repitiendo "tranquila", antes de aclarar que no se trataba de un caimán real, sino de un simple juguete de plástico con forma de caimán que flotaba en el agua.

El susto, que finalmente quedó en una divertida confusión, ha hecho reír a miles de usuarios en redes sociales. El vídeo, compartido en Instagram, ya ha superado las 30.000 visualizaciones y se ha convertido en uno de esos momentos virales que demuestran cómo un pequeño malentendido puede desatar el caos… y las risas después.