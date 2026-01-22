SORPRENDENTE
Una perra amamanta a un gatito callejero que fue adoptado como su hijo
Este es el momento conmovedor en el que se ve a una perra madre amamantando a un gatito callejero que adoptó como uno de los suyos.
Este es el enternecedor momento en el que una perra madre fue grabada amamantando a un gatito callejero al que ha adoptado como si fuera uno de sus propios cachorros.
El propietario de las mascotas, Kim Adams Jamilo, presenció la escena al ver a su perra de color marrón descansando tranquilamente sobre un sofá de madera mientras un pequeño gatito blanco se alimentaba de ella, en Manila, Filipinas.
Las imágenes muestran a la perra dormida plácidamente en la silla, ajena a todo, mientras el gatito apoya suavemente sus patitas sobre su vientre y succiona leche con total naturalidad. La escena fue grabada el pasado 11 de enero y no tardó en emocionar a quienes la presenciaron.
Según explica Kim, la situación se dio de manera completamente inesperada. "Nunca imaginé ver a un perro permitiendo que un gatito mamara de él", afirma. "Tenemos una perra pequeña que dio a luz recientemente a dos cachorros y todavía está en periodo de lactancia".
Casi al mismo tiempo, la familia decidió acoger a un gatito que había sido encontrado solo. Lejos de mostrarse recelosa, la perra aceptó al nuevo miembro sin ningún problema, llegando incluso a compartir con él el cuidado y la alimentación que ofrecía a sus propios cachorros.
"Ver esta interacción tan poco habitual fue fascinante y muy emotivo", añade Kim. "Es un momento precioso de cuidado y protección que demuestra que el instinto maternal no entiende de especies".
El vídeo se ha convertido en un ejemplo más de vínculos inesperados entre animales y de cómo la convivencia puede dar lugar a escenas tan tiernas como sorprendentes, especialmente cuando se trata de adopciones y cuidados entre especies diferentes.
