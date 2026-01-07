Un pescador se vuelve viral después de que un calamar gigante le arroje su tinta por sorpresa

El orgullo por una gran captura acabó convirtiéndose en un momento tan inesperado como hilarante. Un pescador de Filipinas vivió en primera persona la peculiar venganza de un calamar gigante cuando el animal le roció la cara con una enorme nube de tinta justo delante de la cámara.

En las imágenes, grabadas el pasado 10 de agosto en la provincia de Romblon, se puede ver a Cris Anthony Rio mostrando entusiasmado al impresionante cefalópodo a bordo de su embarcación. Mientras lo sostiene y lo acaricia, aparentemente confiado, el calamar reacciona de forma fulminante y libera una espesa tinta negra que impacta de lleno en el rostro y el cuerpo del pescador.

La reacción es inmediata. Sorprendido y completamente empapado en el líquido oscuro, Cris se ve obligado a soltar al animal y dejarlo en el fondo del barco. A continuación comienza a toser de forma violenta, visiblemente incómodo, intentando escupir y sacudirse la tinta que se le había colado en la boca.

Entre arcadas y respiraciones profundas, el pescador lucha por limpiarse mientras se escuchan los gritos y las carcajadas de uno de sus compañeros, que no puede contener la risa desde el otro lado de la embarcación.

Cris explicó después que la experiencia fue tan desagradable como duradera. "Sabía asqueroso. No pude comer marisco durante unos días después de eso", confesó. A pesar de sus intentos desesperados por limpiarlo todo, la tinta dejó una mancha oscura persistente en el barco, recuerdo imborrable de un encuentro que se ha vuelto viral por su mezcla de humor, sorpresa y justicia poética marina.