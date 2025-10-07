Pilla a su perro haciendo una travesura y se lleva una sorpresa al abrirle la boca

Un travieso cachorro dejó a sus dueños sin palabras al ser descubierto con no uno, sino dos calcetines escondidos en la boca, negándose a soltarlos sin antes dar una divertida batalla.

El hilarante momento fue grabado en Piketberg, Sudáfrica, por Robyn Gerber, quien captó a su prometido, Robert Jankielsohn, intentando recuperar los calcetines del astuto perro.

En las imágenes se ve a Robert tratando de abrir con cuidado la boca del animal, convencido de que solo había atrapado una prenda. Sin embargo, al mirar más de cerca, descubre un segundo calcetín cuidadosamente oculto entre los dientes del cachorro, lo que provoca las carcajadas de todos los presentes.

Tras varios segundos de insistencia y entre risas, Robert consigue rescatar ambos calcetines sanos y salvos. La escena termina con el perro mirando inocentemente a cámara, como si nada hubiera pasado, dejando a todos preguntándose si su intención era comérselos o simplemente guardarlos para jugar más tarde.

El vídeo, compartido en Instagram, se volvió viral entre los más de 90.000 seguidores de la pareja. Uno de los usuarios comentó: "¡Qué suerte que los hayas sacado! ¡Evitaste una obstrucción y una cirugía! ¡Me ha pasado!".

Otro añadió entre risas: "Estoy impactado y sorprendido a la vez"-

El adorable momento ha conquistado a miles de personas en redes, recordando que con los perros, ningún día está libre de sorpresas.