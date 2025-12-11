Reinas rivales se enfrentan en un salvaje enfrentamiento de leopardos

Dos leopardos hembras protagonizaron un enfrentamiento tan violento como insólito en el Bajo Zambeze, en Zambia, en una escena de vida salvaje que parecía irreal. El momento fue grabado por el guía Nick Kleer, de Hoedspruit (Sudáfrica), que llevaba varios días rastreando a los felinos de la zona sin demasiada actividad. Nada le hizo sospechar lo que estaba a punto de presenciar.

Las dos protagonistas eran Lady Mondoro, la hembra más asentada del territorio, y Mai, más joven y en ascenso. A lo largo del día, ambas habían ido acumulando tensión hasta que, finalmente, estalló la pelea. Lo que siguió fue un estallido de fuerza y agresividad: garras desgarrando pelaje y piel, caídas, golpes brutales y gruñidos que resonaban entre la vegetación.

Pese a la violencia del enfrentamiento, las dos sobrevivieron. Mai terminó con un profundo corte en la cara y varias heridas más, mientras que Lady Mondoro apenas sufrió daños.

Kleer, aún en shock, aseguró que nunca había visto nada igual: "Una locura total. Escandaloso". En redes, la grabación también dejó boquiabiertos a los usuarios, como uno que comentaba: "¡Quééé! ¡Un encuentro increíble y captura! Esto definitivamente compensó los pocos días tranquilos. Como ambas son parientes y comparten el mismo territorio, supongo que se trataba de una disputa territorial, ¿no?".