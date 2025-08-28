Rescatan a un caballo abandonado y su recuperación sorprende a todos

Tras haber sido abandonado y dejado a su suerte, Harry, un caballo en condiciones críticas, ha conseguido recuperarse de manera extraordinaria.

La fotógrafa Amara Underwood, de 25 años y residente en Kempsey, Worcestershire (Reino Unido), se ganó poco a poco la confianza del animal, que durante más de seis meses evitó todo contacto humano.

Cuando lo encontró, Harry presentaba múltiples cortes y moratones, además de estar infectado con el virus del herpes equino, que había afectado su sistema neurológico.

Gracias a meses de paciencia, cuidados y trabajo mutuo, el vínculo entre ambos permitió la completa recuperación del caballo, que ahora disfruta galopando libremente por los campos.

"Cuando lo encontré, prefería sufrir antes que dejar que alguien se acercara", relató Amara, emocionada por el proceso vivido junto a su compañero.

El video que muestra la transformación conmovió a miles de personas. “¡Es increíble! ¡Me alegro mucho por los dos!”, comentó un espectador. Otro añadió: "Dos almas destinadas a estar juntas".