Un snowboarder sobrevive a una caída de 20 metros desde un acantilado

Lo que comenzó como una jornada habitual de deporte extremo estuvo a punto de convertirse en tragedia. Andrés López, un snowboarder de Columbia Británica (Canadá), protagonizó un impresionante accidente cuando, sin darse cuenta, se precipitó por un acantilado de aproximadamente 20 metros de altura mientras descendía por la montaña.

El joven deportista se encontraba practicando snowboard acompañado de varios amigos. En medio del recorrido, un giro equivocado lo condujo inesperadamente hacia el borde del precipicio. Sin tiempo para reaccionar, López salió disparado al vacío y cayó estrepitosamente sobre la nieve.

La escena, que quedó registrada en video, muestra el sobrecogedor momento en el que el snowboarder desaparece por el acantilado y, tras varios segundos de incertidumbre, logra incorporarse ileso, para sorpresa de todos los presentes.

A pesar de la magnitud de la caída, López no sufrió heridas de consideración. El propio protagonista relató lo sucedido con asombrosa calma: "Iba con mi moto de nieve y unos amigos, como cualquier otro día, pero un giro equivocado me hizo caer de un acantilado, probablemente de unos 20 metros. Por suerte, no choqué con ninguna roca y sobreviví", explicó.

El incidente pone de manifiesto tanto los riesgos inherentes a los deportes de nieve como la importancia de la experiencia y la sangre fría a la hora de enfrentarse a situaciones extremas. En este caso, la fortuna estuvo del lado de Andrés, quien podrá contar su impactante vivencia como una de las más intensas de su carrera sobre la nieve.