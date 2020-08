Mi chico/a se va a vivir fuera… ¿me busco a otro/a?

Alerta de drama en el paraíso. Parecía que todo estaba bien entre vosotros y, de repente, ¡BOOM! ¡Te suelta la bomba! Ha decidido irse a vivir fuera un tiempo, te ha dejado clarinete que te quiere pero a ti te han asaltado los sentimientos encontrados y las dudas. Por una parte te alegras mucho de que dé ese paso, pero por otra te planteas: ¿mantener una relación a distancia o dejarla definitivamente? La verdad es que no nos gustaría estar en tu lugar porque, al fin y al cabo, la última decisión va a ser tuya y solo tuya. Sin embargo, aquí te dejamos unos cuantos consejos para decidir qué hacer con esa relación.

¿Cuánto tiempo?

Este es un factor importante a la hora de plantearte si merece la pena tener una relación a distancia. No es lo mismo que se vaya para 4 meses de Erasmus, con fecha de vuelta, o por tiempo indefinido porque quiere estudiar inglés mientras se saca un dinero trabajando.

Háblalo con él

El factor confianza es clave. Necesitáis hablar largo y tendido de la situación y enfrentarla de forma clara. Lo mejor es que os sentéis una tarde, saber qué piensa cada uno y las cosas que veis fáciles y las que no. Si habrá confianza entre los dos, si veis posible seros fieles… Hablar sobre todo lo que pensáis no será fácil pero sí os dará una visión muy explícita de lo que piensa la otra persona sobre todo y si ve futuro o no en todo esto.

Aclara tus sentimientos contigo misma

Después de tener la conversación con él toca pensarlo por ti misma y ser sincera. ¿De verdad le quieres? ¿Te merece la pena esperar? ¿Confías en él a pesar de la distancia? ¿Es posible que antes de esto ya estuvieras fijándote en otro y este hecho sea solo el argumento que necesitabas? En este punto no vale autoengañarse porque no conseguirás nada.

Tened claras ciertas pautas

Este factor os hará saber también si sois capaces de llevar una relación a distancia o no. Debéis aclarar que una relación como esta requiere de mucha confianza y paciencia, poner las cosas sencillas, no hacer un mundo de pequeños enfados y, sobre todo, tener los celos justos. Si os veis capaces de cumplir esto, ¡adelante!

Piensa si merecerá la pena

Una relación a distancia no será fácil porque habrá momentos en los que os necesitéis y no podréis veros. Piensa también en los viajes que podrás (o no) hacer para estar juntos, el dinero que tienes o puedes gastarte… Y si después de haberlo pensando bien decidís intentarlo, debéis hacerlo de verdad.

Quizá podría ser una experiencia única

Si ves que la cosa puede ir para adelante a pesar de la distancia quizás solo tengas que verlo como una experiencia diferente que te hará crecer. Seguro que os buscáis formas originales de “quereros” a distancia, os sorprendéis con más detalles o incluso encontráis maneras de veros de una forma más barata y a medio camino. Algo tenemos claro: si tiras para adelante será una relación que recordarás para siempre, tanto si sale bien como si, al final, sale mal.