A todos se nos ha pasado por la mente alguna vez eso de querer ser influencer. Enseñar tu vida, saber que hay gente escuchándote al otro lado, poder acudir a ciertos eventos… Si tú también lo has pensado más de una vez quizás no sea tarde todavía. Estas son algunas de las cosas que debes tener en cuenta para empezar a triunfar en el mundo de las redes sociales.

- Aparece en la pantalla. Parece que tendemos siempre a enseñar lo que hacemos y vemos todo el día pero lo cierto es que la gente que te empiece a seguir querrá verte a ti. Así que debes acostumbrarte a salir en la pantalla y dejar ver tu cara bonita por ahí.

- Decide a qué ámbito te quieres dedicar. En el mundo influencer es necesario saber si te vas a dedicar a temas de moda, gaming, viajes, música... Si tienes claro a qué ámbito dirigirte será más fácil centrarte en esa parte, seguir a influencers de ese mundo y saber de qué hablar y qué querrá tu público cuando te siga.

- Da tu opinión y sé tú mismo. No te inventes un personaje, si lo haces te costará mucho llevar "esas dos vidas paralelas", así que ganarás si desde el principio eres tú mismo y das tu opinión sincera sobre lo que piensas. No vayas a lo que todo el mundo dice, todos los influencer se han metido en algún lío por dar su opinión "no correcta". ;-)

- Ponte un horario y calendario de publicaciones. Si quieres tomarte esto como un trabajo para el futuro, debes ponerte un calendario planificado para saber qué fotos y cuándo publicarlas. Esto te ayudará a pensar textos y enfoques originales con tiempo, a ver qué funciona mejor y a no repetirte.

- Contacta y sigue influencers del mundillo. Debes seguir de cerca a gente que se dedique al mismo ámbito que tú, contactar con ellos y fijarte en lo que hacen para desmarcarte de ellos (hacer algo diferente).

- Sé activo. Da "Me gusta", comenta, manda preguntas, responde MDs... Ser activo significa que sepan que estás ahí, aunque al principio no obtengas respuesta. Esto del mundo influencer... ¡Lleva tiempo!

- Aprovecha los eventos y sitios que visites. Ya sea una peluquería, un festival de música, un concierto, una premiere... aprovecha hacer "publi" y también a utilizar los hashtag que verá muchísima gente para etiquetar tus publicaciones y darte a conocer. Que vean tus stories, las fotos, tus opiniones…

Y a partir de aquí, ¡a crecer!