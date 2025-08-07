Abby enseña finalmente todo lo que no viste de La Velada: "Yo no quería ganar..."

La ganadora de la Velada 5, Abby , ha publicado un video titulado: "Lo que no viste de la velada del año 5", en su canal de YouTube. En él, la streamer y boxeadora comparte momentos íntimos y muy personales que, a través de su cámara, descubrimos las inseguridades y la presión en la que se encontró antes de ganar el cinturón.

La jornada comienza con Abby arropada por su grupo de amigos más cercanos, quienes la acompañan en todo momento y la animan antes del combate. En la habitación del hotel, entre risas y nervios, les enseña el look que llevará para su entrada al ring. Antes del combate, también dedica un rato a visitar a su familia y a posar con los fans que la apoyan.

El momento clave llega con las imágenes con Roro. Tras el combate, sus amigos la esperan en el camerino para abrazarla y apoyarla, especialmente después de los abucheos del publico hacia Abby. Aunque ganó el combate no ocultó su frustración: "Yo quería sentirme ganadora, no ser ganadora", dijo afectada.

La escena mas emocional del video ocurre cuando su expareja aparece en el camerino. Al verle, Abby corre a abrazarlo y a romper a llorar "Ha sido horrible, no paraba de empujarme", le confiesa entre lagrimas. Él la calma diciéndole que lo hizo fenomenal. La velada termina con música, abrazos y una celebración íntima con su círculo más cercano.

En el cierre del video, Abby lanza un mensaje a corazón abierto: "No es el final que me hubiera gustado. Salí muy triste y frustrada porque sentí que no había boxeado bien y entre eso y los abucheos me vine abajo. Gracias a todos los que habéis estado de mi lado. Ojalá nunca olvidéis que este cinturón lleva vuestro nombre"