Acusan a Coscu de no entregar una recaudación solidaria destinada a un niño con leucemia

El popular creador de contenido Martín Pérez Disalvo, conocido en internet como Coscu, se encuentra en el centro de la polémica tras una denuncia que lo acusa de no haber entregado una suma de dinero recaudada en 2021 para colaborar con el tratamiento de un niño con leucemia. El caso ha despertado gran repercusión en redes sociales y medios digitales, reabriendo el debate sobre la transparencia en las colectas solidarias organizadas por personalidades de internet.

La acusación fue difundida por la madre del menor, quien asegura que nunca recibió los dólares que, según su testimonio, Coscu había prometido transferir tras un evento de recaudación en su canal de Twitch. "Nos generó mucha ilusión, pero el dinero nunca llegó", declaró la mujer en un medio local.

El episodio ocurrió en 2021, cuando el streamer argentino impulsó una colecta solidaria para ayudar a costear el tratamiento médico del niño. Según la denuncia, durante una transmisión en vivo se reunieron alrededor de 7.000 dólares, que supuestamente serían enviados a la familia. Sin embargo, la madre afirma que la transferencia jamás se concretó y que, pese a reiterados intentos de comunicación, no obtuvo respuestas claras.

La situación generó controversia en redes sociales, donde seguidores y detractores del creador de contenido debatieron intensamente sobre la veracidad de la denuncia. Mientras algunos usuarios exigieron explicaciones públicas, otros defendieron al streamer alegando que aún no se conocen todos los detalles del caso.

Coscu, uno de los referentes más reconocidos de la escena del streaming en español, dijo lo siguiente en X: "Bueno, ustedes que son mi comunidad y me conocen saben que es imposible que yo le toque el bolsillo a alguien… Mucho menos a un pobre pibe que ta recaudando plata para combatir la leucemia. Tranquilos, no peliemos con nadie, porque yo ya hable con los padres de Santino y ya aclaramos todo. Todos jugamos para el mismo equipo y queremos lo mejor para Santi".

El caso plantea interrogantes sobre los mecanismos de control en las colectas benéficas realizadas a través de transmisiones en línea, un formato cada vez más habitual entre streamers y artistas. La denuncia no ha derivado en una acción judicial concreta, pero ha puesto bajo la lupa la responsabilidad social de quienes, desde la popularidad digital, organizan campañas solidarias de alto impacto.