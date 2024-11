Agustín51 estalla como nunca contra Epic Games por no tener una skin en Fortnite

El nombre de Agustín51ha dado mucho que hablar en las últimas horas tras su desahogo público contra Epic Games, la compañía detrás de Fortnite. El streamer, conocido por su dedicación al juego y su profundo impacto en la comunidad, expresó su frustración en un directo al considerar que merece su propia skin en el popular battle royale, algo que hasta ahora no ha sucedido.

"Amo Fortnite más que a nada en el mundo, pero no voy a tener una skin nunca", comenzó diciendo Agustín51, visiblemente enfadado. En su alegato, el creador de contenido arremetió contra Epic por, según él, dar prioridad a personas que "solo entran para reaccionar al evento final" mientras desmerecen a quienes han mantenido vivo el juego en sus momentos más bajos.

El streamer afirmó que ha sido "la persona que más ha impactado en el mundo del Capítulo 2 Remix", destacando su fidelidad al título incluso cuando su popularidad era baja. "He estado jugando a este juego cuando no jugaba nadie, y ahora que soy el número uno en impacto en el mundo esta temporada, ¿me vais a decir que hablo mal de la compañía?", continuó.

Agustín51 también confesó que ha intentado en múltiples ocasiones colaborar con Epic Games para conseguir su propia skin, pero asegura que solo ha recibido "excusas". Según él, esta decisión responde a críticas puntuales que ha realizado sobre el juego, algo que considera una muestra de hipocresía por parte de la compañía. "Todas las skins son de peña que dice que vuestra compañía deja mucho que desear. No seáis hipócritas", sentenció.

El streamer, que calificó esta situación como "un trato injusto", concluyó su directo reconociendo su descontento: "No pasa nada, yo me quedo sin skin, pero no sin decir esto". Su discurso ha encendido un debate en las redes sociales sobre si Agustín51 debería formar parte de las exclusivas colaboraciones de Fortnite. Por ahora, Epic Games no se ha pronunciado al respecto.