Alecmolon explica por qué decidió dejar de hacer el Rewind Hispano: "Ya no me llenaba tanto"

El Rewind Hispano fue durante años uno de los acontecimientos más esperados por la comunidad digital en español, un proyecto anual que reunía a decenas de creadores y marcaba el cierre simbólico de cada temporada en YouTube. Ahora, su impulsor, Alecmolon, ha explicado con detalle los motivos que le llevaron a poner punto final a una de las producciones más ambiciosas del ecosistema hispano.

El Rewind Hispano nació como una respuesta comunitaria a los resúmenes oficiales de YouTube y, con el paso del tiempo, se convirtió en una referencia propia, independiente y cada vez más compleja en términos técnicos y de producción. Año tras año, el proyecto fue creciendo en expectativas, alcance y exigencia, hasta consolidarse como uno de los contenidos más comentados del cierre anual en la plataforma.

Durante una entrevista en el canal de Dani Carrero, Alecmolon abordó por primera vez de forma extensa las razones que explican su decisión de dejar atrás el Rewind. El creador fue claro al señalar que el factor principal fue el desgaste acumulado. "Llevaba con un desgaste físico y mental desde hacía varios años. Hacer el Rewind durante tantos años era mucha presión", explicó, subrayando el impacto que el proyecto tuvo en su vida personal.

Ese esfuerzo constante también afectó a su tiempo de descanso. "Seis años sin tener unas navidades tranquilas", resumió, en referencia a los plazos ajustados y a la necesidad de cerrar el proyecto justo a final de año. Más allá del cansancio, Alecmolon reconoció que su motivación creativa había cambiado. "La razón principal es porque yo quería ya hacer otras cosas, aunque fuera el mejor proyecto que yo tenía y el que la comunidad más quería", afirmó.

El Rewind, según explicó, había terminado por ocupar un espacio que le impedía desarrollar otras ideas. "Tenía un montón de proyectos aparcados que, gracias a dejar a un lado el Rewind, puedo llevar a cabo", señaló, apuntando directamente a su interés por centrarse en una trayectoria más amplia. "Quería centrarme más en mi carrera como director", añadió.

A este contexto se sumó un cambio en la recepción del proyecto. Alecmolon reconoció que comenzaron a aparecer más críticas y que eso influyó en su decisión. "Pensé que era un momento bueno para dejarlo, porque tampoco quería apretarlo más hasta el último céntimo", explicó. La conclusión fue clara y directa: "A mí ya no me llenaba tanto hacer el Rewind". Una despedida marcada más por la honestidad personal que por la polémica.