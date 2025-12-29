Alejo Igoa rompe el techo de YouTube y se convierte en el primer creador hispano en alcanzar los 100 millones de suscriptores

Alejo Igoa ha marcado un antes y un después en la historia de YouTube en español. El creador nacido en Concepción de la Sierra, en la provincia argentina de Misiones, ha superado los 100 millones de suscriptores en su canal, convirtiéndose en el primero del ámbito hispanohablante en alcanzar esa cifra. El dato lo sitúa automáticamente entre los nombres más influyentes de la plataforma a escala mundial.

El crecimiento no ha sido repentino. El canal acumula más de 30.400 millones de reproducciones totales y ha mostrado una progresión constante, especialmente intensa en el último trimestre de 2025. Hace apenas tres meses, Igoa rondaba los 92 millones de suscriptores; la barrera de los 100 llegó en plena campaña navideña, impulsada por una serie de vídeos con alto rendimiento.

Entre ellos destaca "El mejor bunker de Navidad gana", una pieza de poco más de doce minutos que supera los 3.5 millones de visualizaciones y resume bien la fórmula del canal: retos grupales, ritmo ágil y un fuerte componente visual orientado a un público joven. Ese enfoque ha sido clave para fidelizar una comunidad que creció de forma sostenida desde la apertura del canal, en enero de 2014.

El logro conlleva además un reconocimiento simbólico poco frecuente: la Placa de Diamante Rojo de YouTube, reservada a quienes alcanzan los 100 millones de suscriptores. Hasta ahora, solo un número muy limitado de creadores en todo el mundo ha recibido esta distinción, entre ellos el estadounidense MrBeast.

A nivel comparativo, ningún otro canal en español se acerca a esas cifras. El Reino Infantil, segundo en el ranking hispano, suma algo más de 69 millones de suscriptores, mientras que Yolo Aventuras ronda los 59. Figuras consolidadas como Luisito Comunica, Ibai Llanos o Rubius quedan a considerable distancia.

Antes de dedicarse por completo a la creación de contenido, Alejo Igoa estudió Arquitectura en la Universidad Nacional de Rosario, una etapa que abandonó para centrarse en YouTube. Hoy, a punto de cumplir 30 años, su caso se ha convertido en una referencia clara del alcance global que puede lograr el entretenimiento digital producido en español.