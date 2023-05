Alexby y Rubius discuten por un trolleo en directo, y sus fans se quedan preocupados

La amistad que tienen Rubius y Alexby es una de las más conocidas de las redes, y se remonta a los primeros años de éxito que tuvieron en YouTube. Entre ellos existe un nivel de confianza mucho mayor que el que se puede ver entre la mayoría de creadores de contenido, pero eso puede hacer que, en algunas ocasiones, uno de ellos se pase de la raya. Parece que, para Alexby, esa raya se cruzó en su último stream conjunto. Rubius decidió trollear a Alexby y dejarlo solo en un momento en el que se arriesgaba mucho para que el equipo ganase, y la broma no cayó nada bien en el afectado.

En esta ocasión, lo que se ha podido ver es a un Alexby que ha recordado los comentarios de odio que ha recibido en ocasiones anteriores, similares a esta. En el pasado, sus cabreos por bromas de este tipo se han hecho muy virales y han sido motivo de burla y, por lo que dijo durante este stream, interpretó este trolleo como una provocación hecha a propósito para generar otro de esos cabreos virales. Rubius dejó claro que esto no era así y que no tenía malas intenciones con la broma, pero Alexby no pareció sentirse demasiado convencido con sus disculpas.

No cabe duda de que una discusión como esta no será el fin de su amistad, pero puede que sí sea necesario que los compañeros streamers de Alexby tengan un poco más de empatía con él y traten de no gastarle bromas de este tipo, ya que es evidente que es algo que le hace sentir mal y que ha provocado muchos comentarios de odio hacia él en redes en el pasado. Lo más seguro es que ambos hayan hablado del tema en privado después del stream, ¡así que habrá que esperar que todo se haya podido solucionar para que no queden resquemores entre ellos!