Alexelcapo anuncia su compromiso con Moura tras tres años de relación

Alexelcapo publicó una historia en su cuenta de Instagram que no dejó lugar a dudas. En la imagen principal se aprecia su mano sujetando la de su pareja, mientras en el dedo anular de ella destaca un anillo con diamante. Sin más contexto añadido, la fotografía funcionó como anuncio de su compromiso.

La pareja del creador es Moura, también vinculada al ámbito del streaming y las redes sociales. Ambos mantienen una relación desde hace aproximadamente tres años. Aunque en ocasiones han compartido directos o apariciones conjuntas, han optado por preservar su vida privada con discreción, evitando una exposición constante en sus perfiles.

El anuncio ha sido recibido con entusiasmo por la comunidad que sigue a Alexelcapo desde hace años. En cuestión de minutos, las capturas de la historia comenzaron a circular por distintas plataformas, acompañadas de mensajes de felicitación y sorpresa. Muchos usuarios destacaron la naturalidad con la que el streamer comunicó la noticia, sin comunicados extensos ni vídeos elaborados.

Por el momento no se han dado a conocer detalles sobre la futura boda. No hay información pública sobre la fecha prevista ni el lugar en el que podría celebrarse el enlace. Tampoco se ha especificado si la ceremonia tendrá algún componente público o si se mantendrá en el ámbito privado, en coherencia con la línea que la pareja ha seguido hasta ahora.

El compromiso abre una nueva etapa personal para uno de los creadores más veteranos del panorama digital en España. Mientras tanto, sus seguidores celebran el anuncio y permanecen atentos a cualquier novedad que pueda surgir en torno a la boda.