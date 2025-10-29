Alexelcapo habla sobre los creadores de contenido que se van a Andorra: "Soy millonario y, aun pagando mis impuestos, cada vez tengo más dinero"

El creador de contenido y streamer mallorquín Alexelcapo ha vuelto a pronunciarse sobre un tema que periódicamente divide a la comunidad digital: la marcha de influencers y youtubers a Andorra para beneficiarse de una menor carga fiscal.

Todo comenzó tras la reciente controversia en torno a la influencer CocinaConCoqui, que perdió miles de seguidores después de que se descubriera que se había mudado al Principado. En medio del debate, Alexelcapo publicó en X (antes Twitter) un mensaje que rápidamente se viralizó: "La mayoría de los que se van a Andorra ni ganan tanto. Luego alquilan coches y comparten casas para hacerse fotos y vender una vida que no pueden pagar. En la lista de completos gilipollas están los fachapobres y luego los ricopobres de pega".

El mensaje desató todo tipo de reacciones, tanto de apoyo como de crítica. Uno de los usuarios le respondió cuestionando su postura: "Bueno, y luego estás tú, que no puedes permitirte eso porque te quitan la mitad de tu sueldo, y luego te dedicas a soltar tonterías en redes sociales".

Alexelcapo no tardó en contestar, dejando una de las frases más comentadas de los últimos días: "Soy literalmente millonario y, aun pagando lo que pago aquí en impuestos, cada vez tengo más dinero, y eso sin aprovecharme de la precariedad de la vivienda para comprar muchas y vivir de alquileres. Todo eso jugando al Minecraft".

Su respuesta fue ampliamente celebrada entre los usuarios, que destacaron su tono directo. Muchos señalaron que sus palabras contrastan con la actitud de otros creadores que justifican su marcha a Andorra por motivos económicos.

El streamer, que lleva más de una década creando contenido, ha defendido en varias ocasiones la importancia de contribuir al sistema público, una postura que le ha convertido en una de las voces más firmes dentro del panorama español del streaming.