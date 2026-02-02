AlphaSniper desafía a Plex a una carrera de coches y agita a la comunidad del motor en YouTube

La escena del motor vinculada a los creadores de contenido ha ganado peso en los últimos años, especialmente en YouTube, donde los coches de alta gama y las pruebas en circuito se han convertido en un formato habitual. En este contexto se enmarca la reciente iniciativa de Plex, que hace unos días mostró en uno de sus vídeos su nueva adquisición: un Porsche GT3 RS, un modelo diseñado específicamente para el uso en circuito y considerado uno de los referentes entre los deportivos de alto rendimiento.

Durante esa presentación, el creador de contenido explicó que su intención era utilizar el vehículo en trazados profesionales y, además, lanzó una invitación abierta a otros youtubers para medirse con él en una carrera. La propuesta no tardó en generar respuesta. Decenas de creadores se ofrecieron a participar, aunque uno de los desafíos destacó rápidamente por su ambición y por la figura que lo protagonizaba.

AlphaSniper publicó un vídeo en redes sociales en el que respondía directamente a Plex. En su mensaje, felicitó a su rival por la compra del GT3 RS y aceptó el planteamiento, aunque elevando de forma notable el nivel del reto. Lejos de limitarse a una única prueba, AlphaSniper propuso un enfrentamiento múltiple que incluiría carreras de aceleración —drag race, media milla y cuarto de milla— y una carrera en circuito con ambos coches en pista, sin formato contrarreloj.

El creador fue más allá al ofrecer distintas opciones de vehículos, desde un duelo entre Lamborghini Urus hasta un enfrentamiento directo entre el Porsche GT3 RS y su Lamborghini Huracán, al que definió como un coche concebido para el circuito. También planteó que la audiencia tuviera un papel activo, eligiendo qué se pondría en juego en la competición.

Por el momento, Plex no ha confirmado si aceptará el desafío en los términos propuestos. Sin embargo, el reto ya ha generado un notable debate entre seguidores de ambos creadores, que ven en esta posible carrera algo más que un simple enfrentamiento: un evento que podría marcar un nuevo hito en el contenido de motor en YouTube España.