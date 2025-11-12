Amouranth desvela cuántos millones de dólares ha ganado gracias a OnlyFans

Kaitlyn Siragusa, más conocida como Amouranth, ha vuelto a acaparar titulares tras compartir una de las cifras más impactantes de su carrera. Durante su participación en el podcast Dating Talks, la creadora de contenido confirmó que ha obtenido cerca de 70 millones de dólares a través de OnlyFans, plataforma en la que compartía contenido exclusivo para suscriptores.

"Debe de estar en torno a los 70 millones de dólares. Igual 74 o 75 millones", afirmó la estadounidense, señalando que el periodo de mayor crecimiento económico coincidió con los años de la pandemia de la COVID-19. Según explicó, llegó a generar alrededor de dos millones de dólares al mes en aquella época, y solo en 2022 habría obtenido unos 30 millones.

Amouranth, una de las figuras más influyentes del streaming y del contenido para adultos, ha diversificado sus ingresos con proyectos poco convencionales. Entre ellos, la venta del agua de la bañera utilizada en sus directos de Twitch o una colaboración con una empresa cervecera polaca que lanzó un producto "con el sabor de su vagina", según sus propias palabras.

La creadora ha sido en los últimos años una figura controvertida dentro del panorama digital, tanto por el tipo de contenido que produce como por su habilidad para convertir la polémica en beneficios económicos. Su caso ejemplifica el auge de OnlyFans como fuente de ingresos para miles de creadores durante la pandemia, periodo en el que la demanda de entretenimiento digital se disparó.