Andrea Compton y María Herrejón suben una foto juntas y ponen fin a todos los rumores de mal rollo

Después de mucho tiempo sin aparecer juntas ni crear contenido en común, Andrea Compton y María Herrejón han puesto fin a los rumores que circulaban desde hace años sobre un posible distanciamiento entre ellas. La influencer ha publicado una fotografía en sus historias de Instagram en la que ambas posan sonrientes, acompañada de un mensaje que no deja lugar a dudas: "Di NO a las teorías de internet".

Compton y Herrejón fueron durante años una de las parejas de amigas más icónicas del mundo influencer en España, conocidas por su complicidad, su humor y su trabajo conjunto en vídeos y proyectos para plataformas digitales. Sin embargo, su ausencia en publicaciones compartidas y la falta de colaboraciones alimentaron todo tipo de teorías sobre una supuesta mala relación.

El gesto de Andrea Compton ha sido interpretado por muchos como una manera de zanjar las habladurías que se habían extendido por redes sociales desde su aparente distanciamiento. Aunque ninguna de las dos ha explicado los motivos por los que dejaron de aparecer juntas públicamente, la fotografía ha sido recibida con una avalancha de comentarios positivos por parte de sus seguidores, que celebran este reencuentro.

En cuestión de minutos, la imagen se volvió viral en X e Instagram, con mensajes de cariño y nostalgia de quienes durante años siguieron sus vídeos. Muchos usuarios han destacado la naturalidad del gesto y el hecho de que, pese al tiempo transcurrido, la amistad entre ambas siga intacta.

Con esta publicación, Andrea Compton y María Herrejón ponen punto final a una larga etapa de rumores y demuestran que su vínculo sigue siendo tan fuerte como siempre, aunque haya pasado tiempo desde su última aparición conjunta.