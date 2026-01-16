Andrea Garte y Abril Cols defienden su vida en Andorra: "No estamos allí solo por los impuestos"

Andrea Garte y Abril Cols participaron recientemente en una entrevista en Ac2ality en la que fueron preguntadas de manera explícita por su decisión de vivir en Andorra. La conversación se centró en una cuestión recurrente en el ámbito de los creadores de contenido: si el motivo principal para trasladarse al país fue la fiscalidad. Ambas respondieron sin esquivar el tema, pero matizando el peso real de ese factor en su caso.

Ante la pregunta directa sobre los impuestos, Abril Cols fue clara: "Todo suma". Una afirmación breve que reconocía la existencia de un componente económico sin situarlo como única razón. Andrea Garte amplió esa idea con una respuesta más desarrollada: "Sería ridículo decir que no. Pero, no sé, hemos encontrado nuestro espacio en Andorra y estamos felices. Si no, no estaría allí". En su intervención, Garte subrayó que la decisión no se sostiene únicamente en criterios fiscales, sino también en bienestar personal.

Cols reforzó ese planteamiento con un tono similar: "Totalmente, no somos tan peseteras". Ambas insistieron en que reducir su mudanza al ahorro de impuestos simplifica una elección más compleja. Garte añadió que su actividad en el país también tiene un impacto positivo: "No estamos allí únicamente por el motivo de los impuestos. De hecho, creo que estamos haciendo cosas allí que nos suman a nosotras y cosas que suman al país. Yo estoy muy a gusto, me encanta Andorra".

Durante la entrevista, Abril Cols introdujo otro matiz relevante al señalar que no todas las personas que viven en Andorra están satisfechas. "Sí que tenemos amigos que viven allí que no les gusta nada Andorra", explicó. Sin embargo, dejó clara su postura personal: "Si a mí no me gustase nada, no podría vivir allí. No podría vivir en un sitio únicamente por el dinero".

Cols compartió también una experiencia personal para ilustrar su arraigo: "Mi madre creía que volvería a casa en seis meses y nunca volví". Finalmente, aludió a la percepción pública del país: "Creo que la gente hatea a Andorra porque es lo único que conoce. Ojalá supieseis donde tributan vuestros influencers favoritos. Muchos tributan en Portugal". Un cierre que amplía el foco del debate más allá de un solo destino.