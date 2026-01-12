Anix, hermana de Plex, desvela cómo se enteró de la relación de este con Aitana Ocaña

Anix, la hermana de Plex, está creciendo en redes y convirtiéndose en una creadora de contenido influyente por derecho propio con más de un millón de seguidores en Instagram.

"Al principio, cuando grababa con mi hermano, grababa contenido de niños, estaban mis amigos y no me decían nada porque también salían ellos, les gustaba, era un juego", comenzó explicando. Una época en la que "era un poco más inocente y no sabía lo que eran las visitas, no sabía lo que era la fama ni nada".

Sin embargo, en el instituto empezó a vivir un infierno porque "se reían de mí por cosas que hacía mi hermano... por la época de la capibara de mi hermano, de Fran de la Jungla... y yo ni siquiera había hablado ni con mi hermano y ya el día siguiente se reían de mí en el instituto".

Además, Anix también desveló cómo se enteró que su hermano había comenzado una relación con Aitana Ocaña: "No fue él porque yo me enteré un día que me desperté por la mañana y me dice mi madre 'Ana, me ha dicho Dani que le gusta Aitana' y estaba en la vuelta al mundo mi hermano, por eso no me lo contó. Y luego ya poco a poco vi el vídeo, me fui enterando por Javi Hoyos".

Pasado el tiempo, Anix habló con Plex y se lo confesó: "Me la presentó y genial. Una más". De lo más sincera, la joven aseguró que la artista le parece "muy mona, muy buena persona, súper cercana... una persona que se preocupa muchísimo por ti".