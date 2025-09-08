Arigameplays desmiente por primera vez haber tenido algo con TheGrefg: "Se lo inventó gente a la que no le caigo bien"

Los rumores en torno a figuras del streaming suelen extenderse con rapidez, y Arigameplays ha sido una de las más señaladas por la comunidad. Durante mucho tiempo se especuló con la posibilidad de que hubiera mantenido algún tipo de relación con el creador español TheGrefg, especialmente en la época en la que la mexicana todavía estaba casada con Juan Guarnizo.

Hasta ahora, ni ella ni TheGrefg habían hecho declaraciones directas sobre el asunto. Sin embargo, la streamer decidió zanjar el tema durante su participación en el podcast Pinky Promise. "Esto es un chisme medio raro, fuera de contexto. Yo puedo asegurar que no. Ha habido mucho tema alrededor y, de repente, muchos streamers se han querido subir a ese tren. Ahora, por primera vez, digo que no, que nunca he estado con TheGrefg. Desde aquí le mando un beso, es buena gente. Fue gente que se lo inventó, gente a la que no le caigo muy bien", explicó.

Sus palabras ponen fin a una especulación que llevaba años circulando en el entorno digital y que había generado todo tipo de comentarios en redes sociales y foros. Con este pronunciamiento, Arigameplays busca dejar claro que la historia no tiene ningún fundamento y que se trató únicamente de rumores alimentados por terceros.

La aclaración ha sido bien recibida por parte de sus seguidores, quienes valoran que la streamer se haya decidido a dar su versión de forma abierta. TheGrefg, por su parte, no se ha pronunciado sobre las declaraciones, aunque en el pasado siempre se dio por sentado que la información carecía de veracidad.

Con esta respuesta pública, Arigameplays marca un punto y aparte en uno de los rumores más persistentes de la escena del streaming hispanohablante.