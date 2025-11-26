Arigameplays muestra un primer vistazo de la que será su nueva casa: ¿La compartirá con Rivers?

Arigameplays está construyendo una nueva casa que, desde luego, tiene muy, pero que muy buena pinta. Así lo ha hecho saber un vídeo publicado por la mexicana que muestra los primeros avances de una vivienda de grandes dimensiones, ubicada, aparentemente, en una zona elevada con amplias vistas. Aunque la construcción se encuentra todavía en una fase temprana, las imágenes permiten intuir que se trata de un chalet espacioso, con un diseño moderno y un entorno privilegiado. No se aprecian aún estancias terminadas, pero sí el volumen general de la casa y parte de la estructura exterior.

La streamer no ha acompañado las imágenes de ningún comentario explicativo, lo que ha contribuido a aumentar la especulación entre sus seguidores. Como suele ocurrir con este tipo de contenidos, el breve adelanto ha sido suficiente para generar interpretaciones sobre cómo será el resultado final del proyecto y sobre el momento personal que atraviesa la creadora de contenido.

Junto al interés por la nueva vivienda, el vídeo también ha reavivado los rumores sobre su vida sentimental. Desde hace ya bastante tiempo circulan comentarios que apuntan a una posible relación con la también streamer Rivers. Estas especulaciones cobraron especial fuerza tras la separación, el año pasado, de Arigameplays de Juan Guarnizo, con quien había estado casada y con quien, según se había conocido públicamente, estaba desarrollando otro proyecto de vivienda.

Por el momento, ninguna de las partes ha confirmado de forma oficial estos rumores. Arigameplays se ha limitado a mostrar el avance de su nueva casa sin dar más explicaciones sobre con quién la compartirá ni sobre los detalles del proyecto. Esta ausencia de información ha alimentado aún más las conversaciones en redes sociales, donde una parte de su comunidad se centra en el aspecto arquitectónico de la vivienda y otra pone el foco en las posibles implicaciones personales.

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que la creadora de contenido continúa mostrando una etapa de cambios en su vida. La construcción de una nueva casa supone, en cualquier caso, un paso relevante a nivel personal. A medida que avance el proyecto y se conozcan nuevos detalles, es previsible que Arigameplays siga compartiendo con sus seguidores algunos momentos de este proceso, como ya ha hecho en esta primera y breve publicación.