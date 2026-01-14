AriGeli detalla cuánto cobra por colaboraciones: "Quien diga que ser influencer es duro, os miente"

AriGeli se ha sumado a la lista de creadoras que optan por la transparencia a la hora de hablar de sus ingresos. En una entrevista reciente, la influencer explicó de forma directa cuánto puede cobrar por determinadas acciones publicitarias, ofreciendo una visión poco habitual sobre la monetización del contenido en plataformas como TikTok o Instagram.

Según relató, una colaboración consistente en un solo vídeo en TikTok puede situarse "entre 2.000 y 5.000 euros", una horquilla que, matizó, está planteada "tirando para abajo". En el caso de Instagram, AriGeli detalló que un paquete de tres historias puede oscilar "entre 2.000 y 4.000" euros, dependiendo del encargo y de las condiciones de la campaña. Sus declaraciones ponen cifras concretas a un mercado que, en muchas ocasiones, se percibe como opaco desde fuera.

Más allá de los números, la creadora también se pronunció sobre la narrativa que rodea al trabajo de los influencers. En su intervención, fue tajante al desmontar la idea de que se trata de un sector especialmente sacrificado. "Quien os diga que el mundo de los influencers es durísimo, os miente", afirmó, añadiendo que, en su experiencia, "la verdad es que es un trabajo súper fácil". AriGeli vinculó esa facilidad a la comodidad con la marca o el producto anunciado: "Encima, si te sientes cómodo con la campaña que haces… está muy bien pagado".

La influencer también quiso contextualizar estas cifras, señalando que no son un techo fijo. Según explicó, los ingresos pueden aumentar de forma considerable en función del alcance: "Si tienes números muy locos, lo que te he dicho se multiplica". De este modo, subrayó que el volumen de seguidores y la capacidad de impacto siguen siendo factores determinantes a la hora de negociar tarifas.

Las palabras de AriGeli han generado reacciones diversas en redes, donde conviven desde mensajes que aplauden su sinceridad hasta otros que cuestionan la desigualdad de ingresos en el ecosistema digital. En cualquier caso, sus declaraciones aportan datos concretos a un debate recurrente sobre la profesionalización de los creadores de contenido y el valor económico que las marcas otorgan a su visibilidad.