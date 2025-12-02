Armando Esquivel pone fin a su serie viral de recetas tras alcanzar las 100 formas de cocinar patatas

Durante los últimos dos años, Armando Esquivel ha desarrollado en TikTok una de las series gastronómicas más reconocibles de la plataforma: "100 formas de hacer papa". El planteamiento era tan claro como ambicioso: crear cien recetas distintas en las que la patata fuera el ingrediente principal.

A lo largo de este tiempo, el creador ha mostrado desde elaboraciones clásicas, como tortillas, purés o patatas al horno, hasta combinaciones menos habituales que sorprendían a su audiencia por su originalidad. Cada entrega mantenía la misma estructura y un tono cercano, lo que ayudó a consolidar una comunidad fija de espectadores que seguía el avance de la serie como si se tratara de una cuenta atrás.

Con la publicación del episodio número cien, Esquivel ha dado por concluido oficialmente el proyecto. El cierre ha tenido una notable repercusión entre sus seguidores, que en las últimas horas han inundado los comentarios con mensajes de despedida, agradecimiento y nostalgia. Algunos usuarios confiesan que, sin darse cuenta, han acompañado al creador durante todo este proceso en un segundo plano de su rutina diaria. Otros destacan que, como amantes de las patatas, cada capítulo era una pequeña celebración culinaria.

La serie no solo ha servido como entretenimiento, sino también como fuente de inspiración para muchas personas a la hora de cocinar. Diversos seguidores aseguran haber probado varias de las recetas en casa, adaptándolas a sus gustos o a los ingredientes disponibles. En este sentido, el proyecto ha contribuido a reforzar la idea de la patata como un producto versátil y presente en cocinas de todo tipo.

Por el momento, Armando Esquivel no ha anunciado cuál será su próximo proyecto tras el cierre de "100 formas de hacer papa". Lo que sí queda claro es que la serie ha marcado una etapa reconocible dentro de su trayectoria como creador de contenido y que su final ha dejado huella en una comunidad que, durante dos años, convirtió cada nuevo vídeo en una pequeña cita diaria con la cocina.