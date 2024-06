Arranca la controversia en Bellum 2 con los dos primeros jugadores expulsados

Teníamos muchas ganas de que, después de mucho tiempo de espera, arrancase Bellum 2, una de las series de rust más queridas de Twitch. Y, sin duda, la segunda temporada ha arrancado con fuerza y ya ha generado sus primeros titulares controvertidos. Y es que, en las últimas horas, dos de sus participantes, Axeel y Markilokuras, han sido expulsados por realizar acciones ilegales.

Axeel tuvo que enfrentar la expulsión tras ser acusado de realizar una "raid demasiado tryhard". El jugador explicó que, después de una conversación de hora y media con la organización del evento, no esperaba una expulsión inmediata, sino una advertencia. Sin embargo, sus esfuerzos por apelar la decisión no han tenido éxito hasta el momento.

Por otro lado, Markilokuras también ha sido expulsado y no podrá regresar al torneo. Xokas, uno de los administradores de Bellum 2, detalló las razones detrás de esta decisión. Según Xokas, Markilokuras había insultado repetidamente a otros participantes, excediendo los límites de la permisividad de toxicidad dentro del juego.

"Intenté ser comprensivo y abogar por él, pero la administración revisó todo lo que había hecho y concluyó que su comportamiento era insalvable", explicó Elxokas. "Ha insultado a todo el mundo de una manera desmedida. Permitimos cierta toxicidad, como llamar a alguien 'hijo de puta' en el calor del momento, pero abrir chats para insultar directamente es inaceptable. Podríamos enfrentar sanciones más graves si toleramos esto".

Markilokuras también dio su versión de los hechos, argumentando que él fue el primero en ser insultado. "Los insultos personales me los dirigieron a mí primero. Sois malas personas", comentó.

Como podemos comprobar, Bellum 2 ha arrancado bien calentita. Veremos qué ocurre durante los próximos días, pero algo me dice que Axeel y Markilokuras no van a ser los únicos expulsados de la serie. Ojalá me equivoque, eso sí.