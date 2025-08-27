Así celebran Benny Blanco y Selena Gómez sus despedidas de soltero

Coincidiendo con el anuncio del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce una de sus mejores amigas ha celebrado su despedida de soltera. Entre las parejas protagonistas de esta fiebre nupcial se encuentra la formada por Selena Gomez y Benny Blanco, que siguen avanzando a paso firme hacia el altar. La última prueba de ello han sido sus respectivas despedidas de soltero, organizadas en escenarios muy distintos pero con algo en común: ambas han dado mucho de qué hablar.

La cantante, de 33 años, optó por un plan soleado y sofisticado en Cabo San Lucas, México. A bordo de un yate de lujo, Selena disfrutó de un fin de semana junto a sus amigas entre risas, bailes, cócteles y, por supuesto, muchas selfies. Fiel a su estilo relajado pero chic, lució un bañador negro de una pieza que combinó con pantalones de punto blanco y gafas oscuras, un look que causó sensación en redes sociales. La escapada incluyó también paseos por la ciudad y momentos de desconexión frente al mar, en un ambiente íntimo y femenino.

Benny Blanco, de 37 años, apostó por una despedida con un aire más fiestero en Las Vegas. El productor arrancó su jornada con un retiro de bienestar en el spa de Resorts World, al que calificó en Instagram como "el lugar más curativo de la tierra". Tras un brunch de lujo con caviar y bagels, la noche dio un giro más vibrante en el club XS del hotel Wynn, donde se dejó ver con amigos como Lil Dicky y disfrutó de la música de Marshmello, uno de los DJs más reconocidos de la escena internacional.

Aunque la pareja todavía no ha confirmado una fecha exacta para la boda, medios como Daily Mail señalan septiembre como el mes elegido. El enlace, según estas fuentes, tendría lugar en Montecito, California, en una celebración íntima que se prolongaría durante dos días. Todo apunta a que será un evento cuidado al detalle, en el que la complicidad y el estilo que han mostrado en sus despedidas de soltero se reflejarán también en su gran día.

Lo que está claro es que Selena y Benny se encuentran en su mejor momento, disfrutando de la antesala de una boda que promete ser tan brillante y comentada como su historia de amor.