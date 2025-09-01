Así fue el esperado inicio de Marbella 3: los streamers más vistos

La edición número tres de Marbella se estrenó el pasado 31 de agosto con una puesta en marcha amplia y estructurada. Más de 150 participantes —entre ellos creadores, freestylers e incluso figuras del deporte— dieron comienzo a la gran serie basada en el roleplay de GTA V, combinando misiones diarias, edificios temáticos y zonas específicas para policías, civiles o sanitarios.

El reboot estuvo acompañado de novedades estéticas y narrativas, además del lanzamiento de un tráiler oficial que incorpora una canción original de Kaze, marcando el arranque de una temporada visual y musicalmente renovada.

En lo estrictamente cuantitativo, las audiencias no alcanzaron el nivel logrado en las dos primeras ediciones. No obstante, hubo actuaciones destacadas: Auronplaylideró los canales más vistos en Twitch, con una media aproximada de 42.000 espectadores y picos superiores a los 48.000; otros creadores como Nexxuz, Zeko o DessT3 también consiguieron cifras destacables en distintas plataformas como YouTube y Kick.

En total, la categoría de GTA V registró más de 200.000 espectadores simultáneos en Twitch durante el estreno, distribuidos entre más de 4.000 canales que transmitían contenido relacionado con Marbella 3. Aunque el tirón no igualó el de años anteriores –factor que algunos atribuyen a la ausencia de figuras como Ibai o Rubius–, el volumen de audiencia y la diversidad de creadores implicados dejan claro que el formato sigue atrayendo a miles de espectadores.

Con tramas renovadas, gran participación de creadores y un arranque con cifras notables, Marbella 3 demuestra que el formato continúa siendo un referente del roleplay en Twitch, aunque con nuevos retos por delante para recuperar el impulso inicial.