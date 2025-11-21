Así fue la segunda jornada de los Squid Craft Games 4: expulsiones, fallos técnicos y más de treinta eliminados

La segunda jornada de los Squid Craft Games 4 comenzó con un momento inesperado: la expulsión inmediata de Nexxuz. El streamer fue retirado de la serie por infringir las normas, ya que intentó delegar su participación en un amigo debido a un compromiso personal. Como este tipo de sustituciones está estrictamente prohibido, la organización actuó de forma inmediata y lo dejó fuera antes incluso de iniciar las pruebas del día.

A continuación, cuando el primer juego (Panal) estaba a punto de comenzar, surgió otra incidencia relevante. IlloJuan empezó a sufrir desconexiones constantes y, a pesar de los minutos extra concedidos por la organización, no logró estabilizar su conexión. Intentó incluso participar mediante datos móviles, pero solo consiguió mantenerse unos segundos en la partida antes de caer definitivamente. Su eliminación se sumó así a la del primer expulsado.

La prueba de Panal consistía en romper una galleta sin salirse del contorno asignado, con un margen de error de veinte vidas. La dificultad de la mecánica provocó numerosas bajas, entre ellas las de Mafer Rocha, Say Guz, Moxwdf, La Sapaaaaa, Alana, Patty Meza, Los Futbolitos, Nia Lakshart, Paracetamor, Akim, Tartaja y Zoil. También quedaron fuera Colombo, LecheroFett, Carola, Charlittoss, Abe, Missa Sinfonia, Mernuel, Antonicra, Momonkunn, Pelicanger y Mr. Phillip, junto con MrStiven, xQc, Delt4, Elemao, Killer Creeper, Rainelis, Peqitw y SoyPan.

En la segunda prueba, un Escape Room titulado Todos para uno, y uno para todos, los jugadores se dividieron en equipos por colores y tuvieron que abrirse paso por un laberinto cooperativo. El último grupo en escapar fue eliminado por completo, lo que incrementó aún más el número de bajas de la jornada. Durante la prueba, surgieron rumores entre los participantes sobre una posible noche obligatoria dentro del servidor, alimentados por el uso de música de tensión por parte de los organizadores. Finalmente, no hubo ninguna sorpresa adicional.

Tras cerrar el segundo día, permanecen en juego 147 streamers. La organización ya ha anticipado que la próxima jornada será aún más exigente, con una reducción significativa del número de participantes.