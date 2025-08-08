Así ha sido la inolvidable despedida de soltera de Natalia Palacios junto a sus amigas

La influencer Natalia Palacios está viviendo los últimos días antes de su boda por todo lo alto, y buena parte de la culpa la tienen sus amigas, que le han preparado una despedida de soltera digna de película. Todo comenzó con una escena nocturna en la que, según muestra un vídeo que ella misma ha publicado en TikTok, sus amigas irrumpieron en su casa a oscuras, provocando un susto monumental que la hizo pensar que se trataba de un robo. La tensión duró poco: enseguida quedó claro que todo era parte de una elaborada sorpresa.

Entre risas y abrazos, las organizadoras le colocaron un llamativo disfraz de gamba y le ofrecieron una tarta que contenía una pista en su interior: el destino elegido parecía ser Ibiza. A partir de ahí, el vídeo recoge escenas en el aeropuerto, la cena antes del vuelo y, finalmente, la llegada a la isla, donde el grupo de amigas da rienda suelta a la celebración con un ambiente festivo y relajado.

El vídeo ha arrasado en redes sociales por su espontaneidad y su tono alegre, acumulando miles de visualizaciones en pocas horas. Los comentarios no se han hecho esperar. "Confirmamos que en las despedidas de soltera las que mejor se lo pasan son las amigas preparándola", escribió una usuaria. Otra añadió con humor: "Quiero una despedida igual jajaja, cuando tenga novio claro".

Este tipo de celebraciones, cada vez más comunes entre influencers y figuras públicas, muestran el peso que ha ganado la amistad en los ritos previos a una boda. Natalia Palacios, que siempre ha compartido su día a día con cercanía, ha convertido un momento íntimo en un fenómeno viral que refuerza el vínculo con su comunidad de seguidores. Todo apunta a que su boda no se quedará atrás en cuanto a sorpresas.