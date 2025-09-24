Así vivió Ibai la gala del Balón de Oro: todos flipan con lo que hizo el padre de Lamine Yamal

Ibai Llanos no fue a París simplemente como espectador: el streamer español fue una de las voces más activas durante la gala del Balón de Oro tal y como hemos visto el reciente vídeo que ha subido a su canal de YouTube. Pero hubo un detalle que sobresalió más que muchos otros: la actitud del padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, en un momento clave de la ceremonia.

Durante la entrega del premio masculino, mientras Ronaldinho sostenía el sobre con el nombre del ganador, se escuchó un cántico resonante: "Lamine Yamal, para bien o para mal". Ese grito, captado en el vlog del creador de contenido vasco, y difundido rápidamente en redes sociales, encendió rumores sobre quién podría haberlo pronunciado. Muchos espectadores, Ibai entre ellos, apuntaron hacia los asientos altos, con la sospecha de que se trataba del propio padre del jugador azulgrana. Algunas grabaciones lo muestran levantando los brazos, intentando hacerse escuchar mientras el teatro contenía la respiración.

Ibai reaccionó visiblemente sorprendido: "Creo que es el padre de Lamine gritando, eh", comentó en su vídeo. Esa frase se replicó rápidamente entre sus seguidores y los medios. Como vemos, la noche ya estaba cargada de emociones. El favorito Lamine no logró llevarse el Balón de Oro masculino —ese honor fue para Ousmane Dembélé—, algo que no debió de gustar al padre del astro blaugrana, aunque sí ganó el Trofeo Kopa al mejor jugador joven.

Aún así, Ibai, ya fijo en la gala del Balón de Oro, pudo aprovechar bien su presencia en París. Le vimos, incluso, charlar brevemente con futbolistas históricos de la talla de Andrés Iniesta o Luis Figo. Esperemos que el año que viene el vasco vuelva a estar presente, porque sus vlogs son oro, como el balón.