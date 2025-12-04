¿Ataque de celos en directo? Xokas reacciona al Twitch Recap de Zeling y no le gusta que vea tanto a Skain

Con la llegada de diciembre, la plataforma Twitch ha activado su función Twitch Recap, que permite a cada usuario consultar cuáles han sido los canales que más ha visto a lo largo del año. Como es habitual, muchos creadores comparten públicamente estos datos, convirtiendo el resumen en una fuente constante de comentarios y reacciones en redes sociales.

Una de esas reacciones ha tenido como protagonista al streamer gallego Xokas, después de que su pareja, la creadora de contenido Zeling, mostrara su propio recap en directo. En el resumen aparecía, en primer lugar, el canal del propio Xokas, algo que confirmó que era el creador más visto por ella durante el año. Sin embargo, el foco del momento no estuvo ahí.

El detalle que encendió la escena fue la aparición de Skain entre los canales más vistos por Zeling. Al ver ese dato, Xokas reaccionó en tono exageradamente celoso y lanzó una serie de comentarios irónicos sobre la cantidad de mensajes que, según el recap, su pareja había enviado al chat de Skain en comparación con el suyo. En su intervención llegó a bromear sobre si ella solo veía a streamers hombres.

La escena se difundió rápidamente por redes sociales y generó una avalancha de comentarios. Algunos usuarios interpretaron la reacción como una muestra de celos fuera de lugar, mientras que otros defendieron que se trataba claramente de una broma dentro del estilo habitual del creador. Entre las respuestas más repetidas se podían leer mensajes alertando en tono serio a Zeling, mientras que otros señalaban que "se nota de lejos que está de broma" y que no entendían la polémica.

En este caso, más allá del tono humorístico del intercambio, la reacción de Xokas ha vuelto a abrir el debate sobre los límites entre la broma, la exposición pública de las relaciones personales y la interpretación que hace una audiencia cada vez más atenta a cualquier detalle.